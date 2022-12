ONMT : 2022, une année marquée par un dynamisme exceptionnel et un tournant dans l’image du Maroc

mardi, 20 décembre, 2022 à 17:22

Casablanca – L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) vient de présenter son bilan de 2022, une année marquée par un dynamisme exceptionnel et un tournant dans l’image du Maroc et l’histoire du tourisme marocain grâce aux lions de l’Atlas.

Lors du Conseil d’administration de l’Office, réuni mardi sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, a présenté aux administrateurs de l’Office le bilan du second semestre 2022, ainsi qu’un retour sur l’ensemble de l’année, indique un communiqué de l’ONMT.

“Il s’agit d’un exercice marqué par un dynamisme exceptionnel au service de la relance du tourisme marocain”, souligne la même source.

Citée par le communiqué, Mme Ammor a relevé : « L’année 2022 fût spéciale pour notre secteur, marquée par une forte reprise consolidée par les différentes actions gouvernementales et une mobilisation générale de tout l’écosystème touristique ».

« L’ONMT accompagné de ses partenaires institutionnels et professionnels, y a joué un rôle très important et ce dès réouverture des frontières aériennes le 7 février 2022. Cette proactivité a favorisé un redémarrage d’une ampleur remarquable et a permis de rebâtir les fondamentaux marketing et commerciaux de la destination Maroc », a-t-elle noté.

Et de poursuivre : « Notre ministère s’est fixé des objectifs ambitieux pour l’année 2023 et nous sommes confiants quant aux efforts de promotion et d’aérien qui seront déployés par l’ONMT, en phase avec notre nouvelle feuille de route du secteur ».

Le plan des actions conduites en 2022, les stratégies des marques du tourisme marocain, la relation commerciale avec les partenaires internationaux et les chantiers d’organisation de l’ONMT ont été au centre de cette réunion du conseil, fait savoir le communiqué, notant qu’un point sur les principaux indicateurs a permis de donner une vision claire des performances quantitatives à fin octobre 2022.

En termes de flux pour le tourisme réceptif à fin octobre, les arrivées et les nuitées présentent respectivement un taux de récupération de 79% et de 72% par rapport à 2019.

Au niveau national, le second semestre 2022 a été marqué par la relance de la stratégie de marque du tourisme interne avec deux vagues de la campagne « Ntla9awfbladna » déployées dès le mois de juin, puis à la fin de la saison estivale.

Au niveau international, le déploiement sur plus de 20 pays de la marque internationale « Maroc, Terre de Lumière » a connu une amplification sans précédent et des performances exceptionnelles avec un dispositif de haute intensité.

La reconstruction des capacités aériennes, priorité de l’Office, figure parmi les points forts présentés par le DG de l’ONMT. A fin octobre 2022, la programmation Maroc par les compagnies régulières et low cost dépasse celle de 2019.

Il s’agit de 82% de ces capacités qui ont été établis sur la base de partenariats avec l’ONMT. L’objectif de capacité projeté pour 2023 vise les 8,2 millions sièges. La contractualisation avec les partenaires a permis un taux de reprise de 92% et le maintien de l’objectif 2023 : 3,9 millions de clients potentiels en plus.

Aussi, le retour des grandes manifestations internationales au Maroc a permis l’organisation de 30 évènements accompagnés par l’ONMT, dont une dizaine inédits.

Parmi eux, plusieurs grands rendez-vous du tourisme mondial tels que les congrès des voyagistes britanniques (ABTA), allemands (DRW) et israéliens (ITTAA), ainsi que la tenue du Comité Exécutif de l’Organisation Mondiale du Tourisme en octobre à Marrakech.

Enfin, l’impulsion donnée à la promotion du tourisme marocain a atteint ces dernières semaines son pic avec l’engouement mondial qui s’est manifesté pour le Maroc grâce aux exploits des Lions de l’Atlas lors du Mondial au Qatar.

L’ONMT a immédiatement activé un plan d’accompagnement dont le renforcement de la campagne « Maroc, Terre de Lumière » sur les marchés stratégiques, la diffusion d’un film sur les réseaux sociaux et la mobilisation des plus grands TO et compagnies aériennes européennes, pour inciter les touristes du monde entier à venir découvrir les valeurs véhiculées par le pays et son peuple.

En marge de la présentation, le rapport d’activité, ainsi que le bilan financier de l’Office pour l’exercice ont été approuvés par l’ensemble des administrateurs, de même que les différents axes et programmes d’activités de la stratégie de développement présentée par le Directeur Général de l’ONMT, conclut le communiqué.