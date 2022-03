ONU: Le Maroc élu par acclamation à la Commission pour le Droit commercial international

mardi, 15 mars, 2022 à 21:51

Nations Unies (New York) – Le Maroc a été élu, mardi, à l’unanimité des 193 Etats membres de l’ONU, à la Commission des Nations Unies pour le Droit commercial international (CNUDCI) pour un mandat de six ans (2022-2027), lors des élections qui se sont déroulées à l’Assemblée générale de l’ONU, à New York.