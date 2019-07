ONU: le Maroc organise un événement parallèle sur le financement des ODD en Afrique

mardi, 16 juillet, 2019 à 23:50

Nations-Unies (New York)-Le Maroc a organisé, mardi au siège de l’ONU, un événement parallèle sur la question du financement des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 en Afrique, à l’occasion du Forum politique de haut niveau des Nations-Unies sur le développement durable (FPHN) qui se tient jusqu’au 18 juillet à New York.