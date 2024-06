OPCVM : L’actif net dépasse 604 MMDH au 7 juin (AMMC)

jeudi, 20 juin, 2024 à 12:09

Casablanca – L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 604 milliards de dirhams (MMDH) au 7 juin, en baisse de 0,85% en variation hebdomadaire, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Ce résultat tient compte du repli des catégories “Obligations à Court Terme” (-3,91%), “Contractuel” (-3,75%), “Obligations à Moyen et Long Terme” (-1,10%) et “Actions” (-0,78%), ainsi que de la hausse de la catégorie “Monétaire” (+2,42%) et “Diversifiés” (+0,67%), précise l’AMMC dans ses statistiques hebdomadaires des OPCVM.

Par ailleurs, le nombre d’OPCVM en activité s’est chiffré à 582 fonds à la même période.