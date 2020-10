Des opérateurs économiques français explorent le potentiel halieutique des provinces du Sud

mardi, 6 octobre, 2020 à 19:51

Dakhla – Les régions de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra, de par leurs multiples opportunités d’investissement qu’elles présentent et les infrastructures modernes dont elles disposent, constituent un avantage pour les entreprises françaises souhaitant investir dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.

Lors d’un webinaire sous le thème “Mission Laâyoune/Dakhla, stratégies et potentialités halieutiques et portuaires”, initié par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), en partenariat avec le Conseil régional des pays de La Loire, les acteurs économiques et chefs d’entreprise français ont débattu des opportunités d’investissements et d’affaires offertes dans le secteur halieutique.