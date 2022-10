Oriental : La Cité des Métiers et des Compétences de Nador ouvre ses portes

mercredi, 26 octobre, 2022 à 20:33

Nador – La Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de Nador a accueilli, lundi, sa première promotion au titre de l’année de formation 2022-2023, avec 1.410 stagiaires dont 910 en formation diplômante (Technicien Spécialisé, Technicien et Qualification) et 500 en formation qualifiante.

Édifiée sur une superficie de 12 Hectares à Nador, cette nouvelle Cité, la deuxième après celle de Souss Massa, apporte une capacité de 2.500 places pédagogiques par an, auxquelles s’ajoutent 420 places offertes par l’Institut Spécialisé en Agro-industrie de Berkane, en tant qu’antenne, indique un communiqué de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), ajoutant que la CMC de l’Oriental garantira une offre de formation diversifiée, tournée vers des métiers d’avenir et définie conjointement avec les acteurs régionaux.

Conçue selon une démarche d’intelligence collective pour répondre au mieux aux spécificités du territoire et en plaçant les besoins des professionnels au cœur des priorités, l’offre de formation de la CMC a fait l’objet d’une série d’ateliers de réflexion et d’échange, ayant permis d’identifier les secteurs porteurs pour la région, ainsi que les profils recherchés, correspondant à de nouveaux métiers ou encore à de nouvelles compétences associées aux métiers conventionnels, précise-t-on.

Cet établissement propose une offre de formation conçue en parfaite complémentarité avec le dispositif de formation de la Région, autour de 10 pôles métiers, avec 75 filières dont 58% nouvellement créées et 42% actualisées, notamment la Santé, les Services à la Personne et à la Communauté et l’Agriculture, en plus des filières nouvelles et celles actualisées liées aux secteurs traditionnels (Industrie, BTP, Digital, Gestion Commerce, Hôtellerie/Tourisme, Arts et Industries Graphiques et Agro-industrie).

Selon l’OFPPT, ces nouveaux programmes de formation sont supportés par des méthodes pédagogiques interactives qui placent les apprenants au cœur de l’acte d’apprentissage et leur permettent de bénéficier d’un encadrement rapproché avec des groupes de 20 stagiaires au maximum, pour une meilleure transmission du geste professionnel.

En outre, la formation à la CMC de l’Oriental est dispensée selon le nouveau modèle pédagogique de l’OFPPT visant, à travers le learning by doin, le développement des compétences soft et métier et la libération des énergies des apprenants.

Dans ce sens, la CMC est dotée d’une nouvelle génération d’équipements pédagogiques à travers des plateformes d’application à taille réelle, pour des mises en situation pratiques et des simulations qui visent à approfondir les connaissances des apprenants dans leurs domaines de spécialisation et à les immerger dans un environnement proche de la réalité de l’entreprise.

Il s’agit du Pôle Industrie, avec une usine pédagogique, Pôle Gestion & Commerce, avec une entreprise virtuelle, Pôle Tourisme, Hôtellerie et Restauration, avec un hôtel pédagogique, Pôle Agriculture, avec une ferme pédagogique de 02 Hectares, Pôle Santé doté d’une unité pédagogique de soins, Pôle BTP avec une maison intelligente, ainsi que du Pôle Services à la Personne et à la Communauté, avec une crèche et un appartement pédagogiques.

Par ailleurs, et en vue d’initier les apprenants à la collaboration, au partage d’idées et à la créativité, la CMC dispose d’une chaîne d’innovation (Coworking, Fablab, Incubateur et Digital Factory), ainsi qu’une panoplie de structures communes dédiées au renforcement des Soft Skills qui constituent 30% des programmes de formation et couvrent à la fois les compétences linguistiques, numériques, entrepreneuriales et comportementales.

Aussi, la CMC dispose d’un Centre d’orientation professionnelle pour l’accompagnement des jeunes et leur préparation au monde professionnel. Elle abrite également une médiathèque et d’une maison de stagiaires d’une capacité d’accueil de 300 lits et couverts, en plus d’espaces de rencontres et de terrains de sport.

La CMC Nador s’inscrit dans le cadre du programme des 12 Cités des Métiers et des Compétences à travers le Royaume, deuxième projet et colonne vertébrale de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.

Et de conclure que ce programme a reçu le prix du “projet innovant” lors de la 3ème édition du Choiseul Africa Business Forum, prix qui récompense l’originalité et la disruption.