Oriental: L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya tient son Conseil d’Administration

lundi, 2 janvier, 2023 à 17:02

Berkane – L’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya (ORMVAM) a tenu, vendredi à Berkane, la 2ème session de son Conseil d’Administration (CA), sous la présidence du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

Cette réunion de travail s’est déroulée en présence notamment, des gouverneurs des provinces de Berkane et Taourirt, des représentants des autres provinces, du président de la Chambre régionale d’Agriculture, des présidents des Conseils provinciaux de Berkane et Taourirt, ainsi que les autres membres du conseil d’administration.

Les travaux de ce Conseil d’Administration ont été consacrés à la présentation de l’état d’avancement des réalisations physiques et financières de l’exercice 2022, ainsi que le plan d’action et projets programmés dans le cadre du budget au titre de 2023, indique un communiqué du ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

S’agissant de l’exécution du budget, l’ORMVAM a pu enregistrer au cours de l’année 2022 des indicateurs positifs, précise-t-on.

Il est à signaler que suite aux recommandations du Plan d’Urgence au niveau du Bassin de la Moulouya, qui a pour objet de sécuriser l’alimentation en eau potable des agglomérations de la Région de l’Oriental, il a été décidé de mettre à la disposition de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE)- Branche eau, les stations d’appoint de l’ORMVAM (station Moulay Ali et la station de pompage d’appoint en rive gauche-SPRG) en vue de renforcer, sans interruption, l’alimentation en eau potable des villes et centres relevant des provinces de Berkane, Nador et Driouch. Les charges afférentes à cette opération jusqu’au 19/12/2022 s’élèvent à 45,3 millions de dirhams (MDH).

Pour ce qui est du plan d’action de l’Office au titre de l’exercice 2023, il est axé essentiellement sur la poursuite de l’exécution des projets en cours et le lancement de nouveaux projets dans le cadre de la nouvelle stratégie “Génération Green”.

Il s’agit principalement des projets d’amélioration du service de l’eau d’irrigation en grande hydraulique, la réhabilitation des périmètres de la grande hydraulique, la poursuite du Programme national d’économie d’eau d’irrigation (PNEEI) notamment le projet de modernisation collective du système d’irrigation des secteurs de la plaine du Garet, l’achèvement du programme d’urgence dans le bassin de la Moulouya, la réhabilitation des zones PMH (petite et moyenne hydraulique), l’aménagement des points d’eau et les projets de l’agriculture solidaire.

Le Budget d’investissement de l’ORMVAM au titre de l’année 2023 est de l’ordre de 963,36 MDH dont 591,17 MDH dans le cadre du programme d’urgence.

Les membres du Conseil d’Administration de l’ORMVAM ont salué le sérieux et l’efficacité des actions menées par l’Office pour contribuer au développement agricole de sa zone d’action à travers la mise en œuvre des projets programmés dans le cadre du plan agricole régional de la stratégie Green Génération.

Au terme des travaux du conseil, le ministre a félicité la direction de l’Office et ses cadres pour les résultats et les indicateurs obtenus, en soulignant la nécessité de continuer à engager et à mobiliser toutes les ressources pour garantir la réussite de la mise en œuvre de la stratégie agricole Génération Green 2020-2030 au niveau de la région de l’Oriental.