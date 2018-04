Oujda abrite le 3è Forum ENCGO-Entreprises

jeudi, 19 avril, 2018 à 20:01

Oujda – L’Ecole nationale de commerce et de gestion d’Oujda a organisé, jeudi, la 3ème édition du Forum ENCGO-Entreprises, qui se veut un espace de rencontre et d’échange entre étudiants, représentants d’entreprises, porteurs de projets et experts.