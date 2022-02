Oujda-Angad : Mobilisation pour le suivi des prix et de l’état de l’approvisionnement des marchés

dimanche, 27 février, 2022 à 10:00

Oujda – La commission mixte chargée du contrôle de la qualité au niveau de la préfecture d’Oujda-Angad multiplie les actions de contrôle au niveau de l’ensemble des points de vente et canaux de distribution, en vue de s’assurer de la qualité des produits de consommation et renforcer le suivi des prix et de l’état d’approvisionnement des marchés locaux.