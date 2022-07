Oujda: Des conventions de partenariat pour renforcer les structures industrielles et créer des opportunités d’emploi

lundi, 25 juillet, 2022 à 10:40

La 18ème édition de la Semaine nautique internationale de M’diq (SNIM), organisée du 19 au 24 juillet par le Royal Yacht Club de M’diq (RYCM), a enregistré un franc succès à tous les niveaux et aura bel et bien tenu ses promesses sur les plans organisationnel, sportif et touristique.