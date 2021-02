Outsourcing: Intelcia internationalise son “Graduate Program”

lundi, 22 février, 2021 à 15:26

Casablanca – Avec ses derniers développements aux Etats-Unis, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, le Groupe Intelcia a décidé de porter son “Graduate Program” sur le plan international.

Le Groupe qui se positionne désormais comme un global player de l’outsourcing avec une présence dans 17 pays et un effectif de 30.000 collaborateurs en 2021, entre dans une nouvelle phase de croissance après s’être imposé parmi les leaders du marché francophone, indique l’entreprise dans un communiqué.

Ainsi, pour consolider sa présence dans ses nouveaux territoires anglophones et continuer de faire évoluer son activité sur les 3 continents -Afrique, Europe, Amérique-, Intelcia a décidé de passer à l’offensive sur le marché des “Talents” en portant sur le plan international son “Graduate Program”, selon la même source.

Un programme spécifique de recrutement et de formation lancé en 2016 et destiné aux diplômés des grandes écoles françaises. Dans le viseur, et pour ne citer qu’elles, HEC Paris, ESSEC Business School, ESCP Europe, EM Lyon, EDHEC Business School… pour les écoles de commerce et Paris Tech, Polytechnique, Mines Paristech, Centrale-Supelec… pour les écoles d’ingénieurs. Objectif : faire de ces talents des managers internationaux et futurs leaders à même de porter l’expansion du Groupe dans de nouvelles géographies mais aussi de nouveaux métiers.

Le “Graduate Program” offre un parcours complet de trois ans à ces jeunes talents, avec 3 à 5 missions d’une durée de 6 à 12 mois au sein des différentes directions centrales, précise le communiqué, ajoutant qu’un passage par la production est de rigueur afin de bien comprendre le cœur de métier du Groupe.

Et de noter que le parcours est ponctué par une mission de 6 mois à l’international. Tout au long des 3 années, le talent suit un parcours parallèle de formation sur la gestion de projet (PMP, CAPM), le management…

“Ce programme est un accélérateur de carrière qui permet à ces jeunes talents d’accéder à des postes de management au bout de 3 ans. Coachés directement par les directeurs des directions dans lesquelles ils évoluent, les talents gèrent différents projets et bénéficient en parallèle d’un parcours complet de formation incluant des certifications en gestion de projet et management”, a fait savoir, Iman Benabdallah, directeur talent management d’Intelcia, citée dans le communiqué.

En effet, le programme permet aux talents d’avoir accès aux plus hautes instances de décision du Groupe, ce qui leur donne la possibilité d’avoir une vision 360 de l’entreprise, a-t-elle dit, ajoutant qu’”à ce jour, 4 lauréats sont issus du programme sur un total de 18 participants. L’objectif est de doter le Groupe des meilleures compétences pour étendre son footprint dans les nouveaux territoires après s’être imposé dans le top 5 des outsourceurs francophones”.

Pour 2021, le Groupe compte doter dans un premier temps 7 pays du Groupe prenant part au “Graduate Program” d’au moins un talent, voire plus en fonction des besoins de chacun.