Outsourcing: Signature à Rabat de deux mémorandums d’entente pour la création de 3.000 emplois

jeudi, 22 septembre, 2022 à 20:56

Rabat – Deux mémorandums d’entente relatifs à des projets d’investissement dans le secteur de l’outsourcing ont été signés, jeudi à Rabat, entre le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration et le ministère de l’Industrie et du Commerce, d’une part et les groupes Majorel et Kolibri, de l’autre.