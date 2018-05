Ouverture à Dakhla d’une rencontre africaine sur l’intelligence économique

vendredi, 4 mai, 2018 à 16:57

Dakhla – Les travaux d’une rencontre africaine sur l’intelligence économique se sont ouverts, vendredi à Dakhla, sous le thème “l’intelligence économique en Afrique, expériences nationales et partenariats africains”, avec la participation de plus de 70 experts de 23 pays d’Afrique anglophone, lusophone et francophone et du Maghreb.