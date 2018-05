Ouverture à Rabat de la deuxième édition du sommet des Think Tanks Africains

mercredi, 9 mai, 2018 à 20:52

Rabat – Les travaux du deuxième sommet des Think Tanks Africains, se sont ouverts, mercredi à Rabat, sous le thème “Approfondir l’expertise et renforcer la durabilité : les défis contemporains des Think tanks africains”.