Ouverture à Dakhla des travaux du Congrès international de l’investissement et des enjeux du développement

mardi, 8 mars, 2022 à 21:00

Dakhla – Les travaux du Congrès international de l’investissement et des enjeux du développement se sont ouverts, mardi à Dakhla, à l’initiative de l’Institut international de l’arbitrage et des études juridiques et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock de Casablanca.

Initié en coopération avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le Conseil de l’unité économique arabe, l’Union des avocats arabes et la région Dakhla-Oued Eddahab sous le thème “Une vision internationale et un leadership marocain”, cet événement de trois jours, auquel prenait part un parterre d’enseignants universitaires, de responsables judiciaires et d’acteurs économiques marocains et étrangers, se penchera sur l’investissement et les enjeux du développement dans le sillage des multiples défis mondiaux.

A cette occasion, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a souligné que la tenue de ce congrès dans la région revêt une importance particulière car intervenant dans un contexte marqué par le remarquable élan de développement et d’urbanisation qui profite aux provinces du sud du Royaume.

Il a ajouté que la région Dakhla-Oued Eddahab connait une forte dynamique dans tous les domaines, notamment à la lumière du Modèle de développement des provinces du sud du Royaume, lancé par SM le Roi Mohammed VI à Laâyoune à l’occasion de la célébration du quarantenaire de la glorieuse Marche verte.

De son côté, le Secrétaire général de l’Union des avocats arabes, le bâtonnier Mekkaoui Benaissa a indiqué que le Maroc s’est érigé en destination canalisant les investissements, à la faveur du paquet de réformes qu’il a opérées et qui ont, essentiellement, trait à l’annulation de procédures douanières à l’import comme à l’export, à la simplification du régime fiscal des importations et à la rationalisation des droits de douanes.

La politique d’ouverture que le Maroc a fait sienne a permis de conclure une série d’accords de libre-échange avec nombre de partenaires, dont l’Union européenne, l’Association européenne de libre-échange, les Etats arabes et les Etats-Unis d’Amérique, a-t-il noté, relevant que cette politique a contribué à développer le commerce extérieur du Royaume, moderniser les structures de production, soutenir l’intégration de groupements dynamiques intégrés et, enfin, diversifier les relations commerciales internationales.

Pour sa part, le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Ain Chock (Casablanca), Abdellatif Komat, a fait observer que la région Dakhla-Oued Eddahab s’est constituée en vecteur du développement social et économique au Maroc, moyennant le modèle de développement des provinces du sud pour lequel de très importants moyens financiers et d’investissement ont été engagés.

Encourager et doper l’investissement au Maroc requiert la contribution de tous les acteurs pour élaborer une vision inclusive favorisant une synergie des projets, mécanismes et propositions accompagnant cette opération, a poursuivi l’académicien, estimant que les volets juridique, organisationnel et d’arbitrage demeurent fondamentaux pour rendre possible un climat favorable à l’investissement.

Lors de ce congrès, les intervenants passeront au crible nombre de sujets liés aux “garanties juridiques, judiciaires et administrative pour un environnement d’investissement sécurisé”, “l’évaluation des législations régissant l’investissement et les entraves du développement”, “les perspectives juridiques et économiques de l’investissement” et “le rôle de l’arbitrage dans l’encouragement et la protection des investissements et le règlement des différends y afférents”. Le congrès prévoit également l’organisation d’une session de formation sur l’arbitrage en matière des contrats d’investissement et du commerce international.

La séance inaugurale s’est déroulée en présence notamment du ministre de la Justice, le ministre du Commerce et de l’Industrie, le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le président du ministère public, le secrétaire général du tribunal arabe d’arbitrage, aux côtés de nombre d’élus locaux.