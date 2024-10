Ouverture à Marrakech de la 4è édition du “World Power-to-X Summit” sur l’hydrogène vert

mardi, 8 octobre, 2024 à 14:14

Marrakech – Les travaux de la quatrième édition du Sommet “World Power-to-X Summit”, ont débuté, mardi à Marrakech, avec la participation d’une pléiade de décideurs, de leaders industriels, de chercheurs et d’experts marocains et étrangers.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet événement de deux jours, co-organisé par l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), le Cluster Green H2, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Agence Marocaine de l’Énergie Durable (MASEN), sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, vise à promouvoir l’hydrogène vert en tant que levier clé pour la transition énergétique au Maroc et à l’international.

Ayant pour objectif d’explorer les dernières innovations technologiques, de partager les meilleures pratiques et de renforcer la coopération entre les acteurs du secteur, le World Power-to-X Summit ambitionne également de promouvoir la dynamique du Royaume pour devenir un leader mondial dans le domaine de l’hydrogène vert.

Dans une allocution d’ouverture, le directeur général de l’IRESEN, Samir Rachidi, a souligné que cet événement est devenu une plateforme régionale incontournable pour aligner les visions et accélérer la concrétisation de l’économie de l’hydrogène vert à grande échelle, mettant en lumière le rôle clé du Royaume dans cette transition, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, avec des initiatives concrètes comme l’Offre Maroc Hydrogène Vert et le Projet d’Ammoniac Vert, entre autres.

Il a également évoqué la création de la plateforme “Green H2A” à Jorf Lasfar, qui servira de centre de référence pour tester les technologies hydrogène à l’échelle préindustrielle, renforçant ainsi l’écosystème industriel du pays, précisant que ce projet ambitieux, soutenu par des partenaires nationaux et internationaux tels que l’OCP, l’UM6P et le gouvernement allemand, contribue au développement de l’écosystème industriel et au renforcement de la position du Maroc en tant que leader régional dans l’hydrogène vert.

De son côté, Mohammed Yahya Zniber, président de Cluster Green H2, a relevé que l’hydrogène vert est une avancée technologique essentielle pour le développement socio-économique du Maroc, notant que cette transition énergétique offre des perspectives significatives pour les petites et moyennes entreprises marocaines, créant ainsi des emplois et renforçant le tissu économique.

“Grâce à 15 ans d’expérience dans la gestion des ressources renouvelables, le Royaume est bien placé pour établir une chaîne de valeur solide autour de l’hydrogène vert, englobant la production, le transport, le stockage et le développement d’une industrie verte dédiée”, a-t-il affirmé, expliquant que “pour garantir la compétitivité internationale du Maroc, il est essentiel de favoriser une collaboration étroite entre le secteur privé et l’État, soutenue par des infrastructures adaptées et un cadre réglementaire favorable”.

Quant au président de l’UM6P, Hicham El Habti, il a souligné que l’hydrogène vert est une priorité pour l’Université, qui a lancé la Plateforme Technologique pour l’Hydrogène Vert, faisant savoir que ce projet, doté d’une capacité d’électrolyse de 4 mégawatts, a pour objectif de tester et d’optimiser les technologies à une échelle préindustrielle, contribuant ainsi au renforcement du secteur de l’hydrogène au Maroc.

L’UM6P a également instauré le “Green Energy Park”, une plateforme dédiée à la recherche sur les énergies renouvelables, tout en établissant des partenariats avec plus de 20 acteurs académiques et industriels, a-t-il indiqué, ajoutant que cet établissement universitaire joue un rôle essentiel dans le positionnement du Maroc en tant que leader dans le domaine des énergies renouvelables et dans l’élaboration de solutions innovantes pour l’hydrogène vert.

A son tour, Tarik Moufaddal, président directeur général de MASEN, a mis en avant la stratégie ambitieuse du Maroc pour devenir un acteur majeur dans la transition énergétique mondiale, en capitalisant sur ses ressources naturelles, sa position géographique et ses infrastructures de pointe, précisant que cet engagement inclut également une recherche constante d’excellence opérationnelle, de la conception à l’exploitation des infrastructures de production d’électricité verte.

“MASEN vise à positionner le Maroc comme un hub majeur pour l’hydrogène vert, une initiative cruciale pour favoriser la transition énergétique et assurer une croissance durable”, a-t-il fait remarquer, insistant, dans ce sillage, sur l’importance de la coopération internationale et du partage d’expertise pour construire une économie verte résiliente.

Le World Power to X Summit se veut un rendez-vous incontournable pour explorer les initiatives majeures et les stratégies innovantes relatives à l’hydrogène vert et aux technologies connexes. Cette année, le sommet discutera des progrès récents des projets d’envergure en cours et des opportunités de financement dans le secteur de l’hydrogène vert et des molécules propres.

Alignée sur les Hautes Orientations Royales pour le développement de l’hydrogène vert, cette édition met particulièrement l’accent sur l’ambitieuse Offre Maroc hydrogène vert, une initiative qui entend capitaliser sur les atouts naturels et les avancées technologiques du Maroc afin d’établir le pays comme un hub mondial de production compétitive d’hydrogène vert et de ses dérivés.

S’appuyant sur le succès des éditions antérieures, l’événement de cette année se présente avec des ambitions encore plus élevées, rassemblant plus de 1.000 participants et 170 intervenants de renommée internationale provenant de 35 pays.

Plus de 25 sessions détaillées seront organisées pour explorer les dernières avancées, les défis et les opportunités dans le domaine des technologies “Power-to-X”.