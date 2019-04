Ouverture à Marrakech officielle de la 44è réunion annuelle de la BID

vendredi, 5 avril, 2019 à 10:02

Marrakech – La cérémonie d’ouverture officielle de la 44è réunion annuelle de la Banque islamique de développement, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, a eu lieu, vendredi à Marrakech, avec la participation de plusieurs ministres et responsables marocains et étrangers.

Cette cérémonie a été marquée par le message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à cette réunion, et dont lecture a été donnée par M. Omar Kabaj, conseiller de SM le Roi.

Tenue cette année sous le thème “la transformation dans un monde en mouvement: un cheminement vers les Objectifs Durables de Développement”, cette réunion annuelle, présidée par le ministre de l’Economie et des finances Mohamed Benchaâboun en sa qualité de Président du conseil des gouverneurs de cette institution, constitue l’occasion aux représentants des Etats membres de décortiquer les quatre piliers essentiels du plan quinquennal de la banque, à savoir “les partenariats public-privé”, “la science, la technologie et l’innovation”, “la chaîne de valeur mondiale” et “la finance islamique”.

Durant cette manifestation, le président du groupe de la BID, Bandar Hajjar, devrait exposer sa nouvelle vision pour l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) et le rôle que la Banque peut jouer à cet effet. Une série d’événements parallèles, traitant de différentes thématiques déclinées du thème central de la réunion, figure aussi au programme.