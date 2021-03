OVHcloud: L’effet papillon d’un incident local

jeudi, 18 mars, 2021 à 13:05

-Par : Imane Boussaid-

Rabat – Un simple incident imprévu peut, à lui seul, démontrer à quel point le monde est petit et mettre en exergue le rôle de la mondialisation en tant qu’amplificateur de problèmes, surtout ceux en rapport avec les données Internet, comme c’est le cas de l’incendie du datacenter OVH à Strasbourg.

L’incident “très peu probable” d’une structure censée être “très sécurisée” en France s’est fait sentir un peu partout dans le monde, notamment au Maroc. C’est pour ainsi dire, un effet papillon aux conséquences transfrontalières.

Cet accident, qui a eu lieu dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 mars dans un bâtiment de l’entreprise OVH, spécialisée dans les serveurs informatiques, à Strasbourg, a eu des répercussions dans les quatre coins du monde.

Ainsi, de nombreuses structures à travers le monde ont signalé des perturbations dans l’accès à leurs sites Internet.

Plusieurs médias rapportent la matinée même de l’incident que “des centaines de villes, clubs sportifs, médias ou encore maisons d’édition déclarent voir leurs sites Web respectifs temporairement indisponibles”.

Parmi eux, le site de “data.gouv.fr”, les applications de Cityscoot, en France, mais aussi en Espagne, Wilo Design et plusieurs services de météo, etc.

Le Maroc n’a pas échappé à cette “catastrophe numérique”. Le site “medicament.ma”, par exemple, en a fait les frais. Il a annoncé trois jours après qu’il s’est trouvé devant l’impossibilité de relancer son serveur, hébergé chez OVH et a été contraint d’opter pour un nouveau serveur dans un autre datacenter.

“Quelques clients marocains ont perdu toutes leurs données”, déclare à la MAP, Hamza Aboulfeth, Directeur général de “Genious Communications”, un hébergeur web et registraire de nom de domaine.

“Les seuls qui ont pu échapper à cet incendie et récupérer leurs données sont ceux qui disposent de backups (sauvegardes) externes à la société d’hébergement” , précise ce jeune entrepreneur.

Pour lui, ce genre d’incidents est un “fait rare”, dans la mesure où un datacenter fait partie des structures les plus sécurisées au Monde.

Cet accident est une prise de conscience qui s’adresse directement aux clients afin de changer leur “culture” de protection de leurs données, conseille-t-il.

“Le client doit savoir que même s’il héberge son site dans un datacenter, il doit mettre les moyens nécessaires pour sauvegarder ailleurs ses données au cas où un incident pareil se reproduise”, a-t-il mis en garde, notant que le degré de protection de données dépend aussi de leur importance.

Et qui dit qualité, dit prix ! Effectivement, tant l’offre de l’hébergeur est sécurisée, tant le coût est élevé. Ceci s’applique davantage au Maroc, ce qui explique cette tendance vers les sociétés étrangères.

“Les clients choisissent des sociétés hors du Maroc principalement à cause du prix”, souligne Hamza Aboulfeth.

“À l’étranger, 1 MegaByte coûte moins d’un euro, alors qu’au Maroc il coûte plus de 100 euros”, tient-il à préciser.

L’incident d’OVH vient rappeler que l’ère de la mondialisation est actuellement celle de l’échange de l’information et des données, avec ses aspects aussi bien positifs que négatifs. Il s’agit là d’un secteur prometteur que le Maroc peut conquérir pour tirer le meilleur profit et en faire une success-story, à l’image de ce qui a été fait dans le domaine des centres d’appel et de l’offshoring.