PACTE ESRI 2030: Lancement du Pôle universitaire de la région Rabat-Salé-Kénitra

samedi, 28 mai, 2022 à 18:10

Rabat – Le Pôle universitaire régional de Rabat-Salé-Kénitra (PUR-RSK) a été lancé samedi à Rabat lors de la 10ème étape des Assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030).

Une convention a été signée dans ce sens par les présidents des quatre universités de la région RSK, à savoir l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), l’Université Ibn-Tofail de Kenitra (UIT), l’Université internationale de Rabat (UIR) et l’Université internationale Abulcasis des sciences de la santé (UIASS), afin de favoriser l’officialisation du Pôle universitaire de la région RSK (PUR RSK) et de consacrer l’excellence académique et scientifique.