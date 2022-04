Le PACTE ESRI 2030 vise à ériger l’université en locomotive du développement global et durable (ministre)

vendredi, 1 avril, 2022 à 19:24

Fès – Le Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (PACTE ESRI 2030) vise à ériger l’université en levier du développement global et durable, susceptible de renforcer la compétitivité et l’attractivité de l’économie nationale, a affirmé le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui.