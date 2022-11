Le PAGE en ligne avec les recommandations du Nouveau modèle du développement (Ministère)

mardi, 22 novembre, 2022 à 14:53

Rabat – Le programme du Partenariat d’Action en faveur de l’Économie Verte (PAGE) est en ligne avec la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), le Nouveau modèle du développement et les engagements du Maroc au niveau international, a indiqué, mardi à Rabat, le Directeur de la Coopération internationale, des Partenariats et de la Communication, au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Rachid Firadi.