Le partenariat Chine-Afrique doit intégrer davantage la jeunesse

mardi, 23 juillet, 2019 à 13:59

Casablanca – Le partenariat Chine-Afrique doit intégrer davantage la jeunesse, à travers la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ainsi que le soutien aux éco-systèmes des start-ups sur le continent africain, a indiqué, mardi à Casablanca, le président de la Confédération Générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar.

La jeunesse africaine dispose de véritables talents et compétences dans les domaines du numérique et du digital, d’où la nécessité de leur apporter soutien, financement et accompagnement, a affirmé M. Mezouar lors d’une rencontre Chine-Maroc, organisée dans le cadre de la visite d’une délégation d’opérateurs économiques chinois.