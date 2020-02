Partenariat maroco-québécois pour la valorisation du potentiel entrepreneurial des jeunes

jeudi, 27 février, 2020 à 9:41

Montréal – La promotion et la valorisation du potentiel entrepreneurial des jeunes et des femmes ont été identifiées comme un domaine clé de partenariat entre le Maroc et le Québec, déterminés à franchir un nouvel échelon dans leur coopération.

Tel sera le dossier phare au menu de la deuxième conférence internationale sur la Francophonie économique qui se tiendra du 2 au 4 mars à Rabat, indique-t-on auprès de l’Observatoire de la francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal, organisateur de l’événement.