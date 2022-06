La participation du Maroc au salon AFRICA’S BIG 7, reflet de son engagement volontariste à l’endroit des marchés africains (M. Amrani)

dimanche, 19 juin, 2022 à 15:43

Johannesburg – La participation du Maroc au salon AFRICA’S BIG 7, qui se tient du 19 au 21 juin à Johannesburg, reflète le caractère éminemment volontariste et engagé des opérateurs nationaux à l’endroit des marchés africains à fort potentiel de croissance, a indiqué dimanche l’Ambassadeur du Royaume en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.

«Ces marchés s’inscrivent dans la continuité naturelle de nos priorités diplomatiques et avec lesquels il s’agira d’ouvrir de nouvelles niches de coopérations Sud-Sud qui fassent émerger l’immensité des opportunités d’affaires existantes entre les pays africains», a souligné M. Amrani dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite au Stand du Maroc.

Il a, dans ce sens, relevé que la promotion des produits marocains en Afrique du Sud renforcera sans doute l’intérêt déjà existant de plusieurs opérateurs de la région pour lier des partenariats et signer des contrats avec les grands noms marocains du secteur agroalimentaire.

«Une dynamique qui se verra renforcer davantage au gré de l’opérationnalisation progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine qui viendra créer des corridors d’échanges commerciaux fluidifiés et facilités entre les pays du Continent», a soutenu le diplomate marocain.

Dans la même veine, a-t-il dit, le label «Made in Morocco» est un gage de qualité universellement plébiscité par les consommateurs, particulièrement africains, friands des produits provenant du Royaume», affirmant que la promotion des produits marocains constitue, au-delà de l’image de marque, une véritable invitation gustative et culturelle au cœur de l’identité plurielle du Royaume.

«C’est d’ailleurs une représentation élargie des différentes villes et régions du Maroc qui permet au visiteur du salon d’avoir une vue d’ensemble du savoir-faire marocain, de ses artisans et de ses entreprises et ses produits de Tétouan à Dakhla en passant par Laayoune, Safi et Agadir», s’est-il enorgueilli.

M. Amrani, qui a fait le tour de l’ensemble des exposants du stand marocain, s’est enfin félicité de voir la pluralité de l’offre exportable du Maroc, présentée avec «le patriotisme, l’amour et le professionnalisme dont fait preuve la délégation de femmes et d’hommes marocains qui honorent les couleurs de notre pays au-delà de nos frontières».

Le Royaume est représenté au Salon AFRICA’S BIG 7, l’un des plus grands événements professionnels de l’alimentation et des boissons en Afrique du Sud, par l’Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE – Morocco Foodex), le Département de la Pêche du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et l’Union Nationale des Industries de Conserve de Poisson (UNICOP).

La délégation marocaine est composée d’une dizaine d’opérateurs du secteur de la pêche (conserves de sardine, de maquereaux,…) représentant les différentes régions du Maroc.

Ce salon réunit des centaines d’exposants internationaux et plus de 7000 visiteurs professionnels, constituant de la sorte une plateforme commerciale et d’échange d’expertises entre les différents acteurs économiques dans l’industrie agro-alimentaire.