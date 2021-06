La participation du Maroc en tant que “Membre Associé” de la SEAMEO, une coopération substantielle dans le domaine de l’éducation (Organisation)

samedi, 19 juin, 2021 à 12:19

Bangkok – La participation du Maroc en tant que “Membre Associé” auprès de l’Organisation des ministres de l’Education d’Asie du Sud-Est (SEAMEO) constituera une coopération plus substantielle dans le domaine de l’éducation, basée sur un partenariat Sud-Sud et gagnant-gagnant entre le Royaume et les pays d’Asie du Sud-Est.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la SEAMEO souligne que les domaines prioritaires de coopération comprennent les secteurs de la mobilité, des échanges, de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Le Maroc a obtenu, à l’unanimité, le statut de Membre Associé auprès de la SEAMEO lors de la 51ème Conférence du Conseil de cette organisation, tenue jeudi par visioconférence, avec la participation de l’ambassadeur de SM le Roi en Thaïlande, au Cambodge, au Laos et au Myanmar, M. Abdelilah El Housni.

Le Maroc devient ainsi le premier pays arabe et africain à obtenir ce Statut, confortant sa position en tant qu’interlocuteur privilégié dans la région pour les pays d’Asie du Sud-Est.

L’obtention de ce Statut, qui consacre le positionnement et la place stratégiques qu’occupe le Maroc en tant que carrefour de brassage des cultures entre l’Orient, l’Afrique et l’Europe, est une marque de confiance des pays membres de la SEAMEO en le système marocain d’éducation, en ses progrès réalisés dans le cadre de l’instauration et de la généralisation d’un enseignement préscolaire de qualité, d’une ouverture aux langues étrangères et d’une refonte de la formation professionnelle, entre autres.

Elle vient également consacrer la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI envers le secteur de l’éducation et se veut une reconnaissance des réformes engagées dans le Royaume pour l’édification d’un Maroc moderne, ouvert et érigé en leader régional et continental.

Seuls huit pays disposent, à ce jour, de ce statut auprès de cette importante organisation à savoir: le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Espagne.

Créée en 1965, la SEAMEO est une organisation intergouvernementale régionale composée des dix pays membres de l’ASEAN (Brunei-Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam) et de Timor-Leste. Elle a pour but de promouvoir la coopération régionale dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture.