Parution du livre “Brésil-Maroc : une vision stratégique sur l’Atlantique Sud”, une analyse de l’interdépendance économique entre deux piliers de la coopération transatlantique

vendredi, 2 septembre, 2022 à 20:09

Les travaux du 1er forum international sur “Les relations maroco-espagnoles: le présent et l’avenir” se sont ouverts, vendredi à l’Ecole normale supérieure (ENS) de Martil, avec la participation d’éminents politiciens, universitaires, diplomates et penseurs marocains et espagnols.