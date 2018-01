Passage dès lundi à un nouveau régime de change (Ministère de l’Economie)

vendredi, 12 janvier, 2018 à 19:23

Rabat- Le ministère de l’Economie et des finances, après avis de Bank Al-Maghrib, a décidé d’adopter, à partir de lundi, un nouveau régime de change où la parité du dirham est déterminée à l’intérieur d’une bande de fluctuation de ±2,5%, contre ±0,3% actuellement, par rapport à un cours central fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d’un panier de devises composé de l’euro et du dollar américain à hauteur respectivement de 60% et 40%.