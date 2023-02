Pâtes alimentaires et couscous: Les prix ne subiront aucune hausse dans les mois à venir (M. Mezzour)

samedi, 11 février, 2023 à 14:12

Rabat – Les prix des pâtes alimentaires et du couscous n’ont subi et ne subiront aucune hausse dans les mois à venir, a assuré, samedi à Salé, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.