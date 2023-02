PCNS : Le secteur coopératif agricole marocain, un acteur clé de l’auto-emploi

samedi, 18 février, 2023 à 16:20

Rabat – Le secteur coopératif agricole marocain est un acteur clé de l’auto-emploi et de la génération de revenus par l’ancrage territorial, souligne un rapport du Policy Center for the New South (PCNS).