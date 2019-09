Pdt. de la CCL: Le Maroc est un marché en forte croissance

vendredi, 20 septembre, 2019 à 12:52

Propos recueillis par Adil Zaari Jabiri

Luxembourg – Le Maroc est un marché en forte croissance qui a su réaliser des progrès considérables au cours des deux dernières décennies, a souligné Luc Frieden, président de la Chambre de Commerce du Luxembourg.

«Le développement du pays est porté par une stratégie de modernisation de secteurs traditionnels comme l’agriculture, la pêche et les mines, et de développement de secteurs porteurs d’avenir comme les TIC, la logistique, l’industrie aéronautique, les équipements automobiles ou encore la chimie », s’est félicité cet ancien ministre luxembourgeois dans une interview à la MAP à la veille de la mission économique de très haut niveau que conduira son pays dans le Royaume du 23 au 26 septembre.

Le Maroc, a-t-il ajouté « dispose de profils très pointus qui permettent de répondre aux besoins spécifiques des entreprises voulant s’y installer ».

Le haut responsable luxembourgeois a relevé que le Royaume, « fort de ces atouts couplés à une situation politico-sécuritaire stable, a des arguments de poids pour encourager les entreprises luxembourgeoises à développer des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues marocains ».

En outre, a-t-il expliqué, «grâce à ses relations étroites avec de nombreux pays d’Afrique, le Royaume reste incontestablement la porte d’entrée sur le continent africain, à même de permettre aux entreprises luxembourgeoises de renforcer leur présence et leur compétitivité sur tout le continent ».

Le président de la Chambre de Commerce du Luxembourg a rappelé que la mission économique officielle de la semaine prochaine s’inscrit dans la continuité de la visite effectuée dans le Royaume par SAR le Grand-Duc héritier en 2015 et de l’accueil de plusieurs délégations au Grand-Duché entre cette date et aujourd’hui.

Le Maroc et le Grand-Duché, a-t-il noté, « partagent tous deux l’ambition de diversifier leur économie, notamment à travers l’innovation, pour se différencier de la concurrence ».

D’un côté, le Maroc a la ferme volonté de se diversifier et d’aller vers des marchés à forte valeur ajoutée. De l’autre, le Luxembourg, qui s’inscrit dans le top 15 des pays les plus innovants au monde (devant la France, le Japon, la Chine, l’Espagne) représente dès lors une terre d’accueil pour les start-up, les entreprises marocaines qui veulent se lancer sur le marché européen, a affirmé M. Frieden, pour qui l’intérêt du secteur privé luxembourgeois pour le Maroc se fait de plus en plus clair et cela se remarque par le nombre d’entreprises luxembourgeoises, près de 50, qui participeront à cette mission.

Il a indiqué que le programme de cette mission sera principalement axé autour des secteurs TIC, logistique et maritime, notant que « le Maroc est un modèle sur le plan africain en matière de climat des affaires avec des projets structurants comme le complexe portuaire et logistique d’envergure Tanger Med qui se positionne actuellement parmi les plateformes portuaires les plus importantes au monde ».

Il a ajouté que cette année marque aussi le lancement des chantiers de l’Agence du Développement Digital (ADD) qui portent essentiellement sur la digitalisation des administrations et des entreprises, expliquant que «le Royaume s’est engagé dans une dynamique de transformation numérique dans l’objectif d’améliorer l’écosystème national et de se positionner en tant que hub numérique africain, conformément à la stratégie Maroc Digital 2020 ».

Une cinquantaine d’entreprises des secteurs TIC, logistique, BTP, eco-technologies, finance, et autres, composent la délégation d’hommes d’affaires qui se rendra au Maroc.

Les participants ont chacun émis des souhaits de rencontres au niveau privé et public, a révélé M. Frieden, notant que la Chambre de Commerce du Luxembourg travaille main dans la main avec ses partenaires locaux et les relais officiels pour répondre aux attentes des entreprises luxembourgeoises.

“Si certaines participent à ce déplacement afin d’y déceler d’éventuelles opportunités, d’autres y sont déjà actives et souhaitent profiter de la mission économique pour consolider ou développer leurs activités sur place”, a-t-il poursuivi.

Le programme de la mission prévoit de nombreuses opportunités de networking et vise à stimuler les échanges entre les entrepreneurs luxembourgeois et marocains en vue de nouvelles collaborations, a ajouté le président de la Chambre de commerce du Luxembourg.