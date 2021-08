Performance hebdomadaire: La Bourse de Casablanca en hausse

samedi, 14 août, 2021 à 14:05

Trois semaines après l’entrée en vigueur des mesures exceptionnelles en Tunisie, avec le gel des activités du parlement, le limogeage du chef de gouvernement Hichem Mechichi et d’un certain nombre de ministres et de gouverneurs, un sentiment d’optimisme prudent continue à régner dans le pays.