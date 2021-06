Phosphates et dérivés: Bonne performance de la production à fin mars (DEPF)

mercredi, 9 juin, 2021 à 13:00

Rabat – La production des phosphates et dérivés a enregistré une bonne performance durant les trois premiers mois de cette année, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration.