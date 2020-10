Le plan d’action de l’OFPPT au menu de son conseil d’administration

jeudi, 1 octobre, 2020 à 12:15

Rabat – Le conseil d’administration de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) a examiné, mercredi à Rabat, le plan d’action de l’office et le budget alloué à sa mise en œuvre au titre de l’année 2020.

Présidée par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, la réunion a été marquée par l’approbation du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 4 décembre 2019 et l’examen du bilan d’activités et des comptes de clôture de l’exercice dernier.

A cette occasion, M. Amzazi a évoqué la situation que traverse le Royaume à cause de la pandémie de Covid-19 et les mesures de prévention prises afin d’endiguer sa propagation, ainsi que les efforts fournis notamment par le département de la formation professionnelle et l’OFPPT en vue d’assurer les prestations de formation.

Insistant sur l’importance des rôles que joue la formation professionnelle, le ministre a mis en exergue la demande sociale croissante que connaissent les filières de ce parcours à part entière. Il a ensuite appelé l’office à élargir l’offre de formation et à augmenter la capacité d’accueil en réponse à la demande de formation tout en répondant aux exigences de qualité.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, M. Amzazi a relevé l’importance toute particulière accordée à la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour la promotion de la formation professionnelle, présentée devant SM le Roi Mohammed VI le 04 avril 2019.

A cet égard, le ministre a mis l’accent sur l’état d’avancement du chantier de création des Cités des métiers et des compétences, dans le respect du calendrier défini à cet effet.

Il a en outre salué “la grande implication” des divers acteurs et intervenants en vue de gagner le pari de la formation à distance dans le contexte de confinement, tout en veillant notamment à la tenue dans des conditions optimales des examens de fin de formation.

Ont pris part à cette réunion le secrétaire général du département de la formation professionnelle, la directrice générale de l’OFPPT, les représentants de l’administration et des partenaires économiques et sociaux, en présentiel ou par visioconférence.