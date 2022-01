Plan d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable dans les bassins hydrauliques de la Moulouya, de l’Oum Er Rbia et du Tensift 2021-2022

samedi, 22 janvier, 2022 à 13:52

Rabat – Afin de faire face aux effets de la situation hydrique difficile que connait le Maroc, un ensemble de partenariats a été élaboré entre les différents acteurs en vue de la mise en oeuvre de plusieurs mesures urgentes dans les bassins hydrauliques de la Moulouya, de l’Oum Er Rbia et du Tensift avec une enveloppe globale de 2,42 milliards de dirhams (MMDH).

L’objectif étant de garantir l’approvisionnement en eau potable des villes qui risquent d’avoir des déficits à cause des effets de la sécheresse.

Convention de partenariat pour le financement et la réalisation des actions urgentes au niveau du bassin hydraulique de Moulouya

Voici les actions urgentes au niveau du bassin hydraulique de la Moulouya d’un coût global estimé à 1,318 milliard de Dirhams (MMDH):

– Réalisation des études bathymétriques au niveau des barrages, Mohamed V, Oued Za et Hassan II par l’ABH de Moulouya

– Travaux de mise en place d’un système d’interconnexion entre le lac isolé et la retenue principale du barrage Mohammed V

– Mise en place des barges flottantes au niveau du barrage Mohammed V

– Prospection des nappes pour le dégagement de nouvelles ressources en eau souterraine au niveau des provinces de Oujda – Angad, Taourirt, Berkane, Guercif, Nador, Driouch et Figuig

– Recours aux ressources de Moulay Ali et stations de pompage de l’ORMVAM afin de sécuriser l’AEP des villes et centres des provinces de Berkane, Nador et Driouch, en cas de besoin et en fonction de simulation

– Réalisation d’une conduite d’adduction au niveau de la rive gauche (Station de traitement de Nador) pour canaliser les besoins d’AEP (1,8 m3/s) afin de réduire les pertes estimées à plus de 40 % et garantir l’AEP de l’axe Nador-Driouch et Zaio

– Mise en place des stations compactes de déminéralisation des eaux saumâtres pour un débit global de 350 l/s (150 l/s pour Berkane, 100 l/s pour Driouch et 100 l/s et Nador)

– Equipement de 5 forages le long de l’adduction Targa Ou Madi pour un débit de 60 l/s pour Guercif

– Equipement des forages pour renforcer l’AEP d’OUJDA : nappes locales pour un débit de 150 l/s par l’ONEE

– Equipement des forages pour renforcer l’AEP d’OUJDA : nappes locales pour un débit de 90 l/s par la RADEEO

– Dégagement et équipement de 3 forages pour le renforcement de l’AEP de Taourirt (60 l/s) et 2 forages pour la ville d’El Aioun et rural (40 l/s)

– Equipement de nouveaux forages pour le renforcement de l’AEP de Midelt

– Renouvellement de 70 Km de la conduite de l’ONEE alimentant la ville d’Oujda à partir de Macheraa Hammadi

– Alimentation par camions citernes

– Réalisation d’une conduite d’adduction au niveau de la rive droite (0,82 m3/s) pour réduire les pertes et garantir l’AEP de l’axe Berkane.

– Réalisation de la première tranche petits barrages et des lacs colinéaires (11 barrages)

– Etude de faisabilité et réalisation de la station de dessalement de Nador

Convention de partenariat pour le financement et la réalisation des actions urgentes au niveau du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia

Voici les actions urgentes et structurantes au niveau du bassin hydraulique de l’Oum Er Rbia d’un coût global estimé à 202 MDH :

– Achèvement de la 1ère tranche du projet d’extension (interconnexion eau potable entre Bouregerg et sud de Casablanca : 80 Mm3/an)

– Réservation d’un volume transférable de 40 Mm3 au niveau du barrage de bin El Ouidane vers barrage al Massira pour renforcer l’AEP du bas de l’Oum Er Rbia

– Installation des barges flottantes au niveau d’Al Massira

– Dégagement de nouvelles ressources souterraines de secours

– Surveillance des transferts d’eau dans les différents canaux multiservices de transports pour empêcher les prélèvements d’eau non autorisés

– Renforcement des campagnes de recherches et réparation des fuites au niveau des différents réseaux de production et de distribution d’eau potable

– Réalisation de la 2ème tranche du projet d’interconnexion eau potable Bouregreg et sud de Casablanca pour atteindre 4 m3/s (126 Mm3/an) et soulager le bassin d’Oum Rabia

– Accélération de la réalisation du projet de dessalement de Casablanca 300 Mm3/an (1ère tranche : 200 Mm3)

– Réseaux d’adduction (eau potable et irrigation)

– Accélération de la réalisation de la station de dessalement d’eau de mer de Safi pour un débit de 30 Mm3/an

– Réalisation de la première tranche petits barrages et de lacs colinéaires (1 barrage)

Convention de partenariat pour le financement et la réalisation des actions urgentes au niveau du bassin hydraulique du Tensift

Voici les actions urgentes au niveau du bassin hydraulique du Tensift d’un coût global estimé à 522 MDH :

– Réservation d’un volume de 20 Mm3 pour Marrakech à partir du barrage Moulay Youssef (en cas de besoin et en fonction de l’amélioration des conditions hydrologiques)

– Réhabilitation et approfondissement des forages existants (ONEE-ABHT) et dégagement de nouvelles ressources souterraines de secours ( ABHT dérogation M le chef gouvernement pour marché gré à gré)

– Examen de la possibilité de réalisation des forages le long du canal Rocade (possibilité d’injection des eaux prélevées directement dans le canal

– Satisfaction de la totalité des besoins en eau potable de la ville de Marrakech à partir du barrage Massira.

– Mise à niveau du réseau de la RADEEMA, afin de pouvoir distribuer le besoin total en eau potable de Marrakech provenant de l’adduction Al Massira (2 m3/s).

– Réalisation de la première tranche des lacs colinéaires et petits barrages (16 barrages).