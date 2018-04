Plan Maroc Vert: L’après 2020 au cœur d’une table-ronde entre le ministère, les chambres de l’agriculture et les fédérations interprofessionnelles

jeudi, 26 avril, 2018 à 14:37

Meknès – Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement durable et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a présidé, jeudi à Meknès, une table-ronde avec les chambres de l’agriculture de toutes les régions du Royaume et les Fédérations interprofessionnelles du secteur agricole.

Organisée en marge du 13è Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM), qui se tient du 24 au 29 courant à Meknès, cette table-ronde a porté notamment sur l’évaluation des dix ans de mise oeuvre du Plan Maroc Vert (PMV) et les pistes à suivre pour élaborer une stratégie agricole post-2020, date d’échéance du PMV.