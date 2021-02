La plateforme des initiatives économiques intégrées de Fnideq ouvre des horizons prometteurs pour l’inclusion des jeunes

samedi, 13 février, 2021 à 18:36

– Par: Sanae EL OUAHABI –

Fnideq- La plateforme des initiatives économiques intégrées, qui a vu récemment le jour à Fnideq, constitue un espace qui offre de nouvelles opportunités et ouvre des horizons prometteurs pour l’amélioration de l’inclusion économique des jeunes et le renforcement de leur employabilité.

Créée dans le cadre du programme de la phase III de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, cette structure vise à renforcer les compétences des jeunes demandeurs d’emploi et à aider les porteurs de projets à développer leurs idées, à préparer leur business plan et à bénéficier de l’accompagnement technique et du soutien financier nécessaires.

Cette entité, qui s’inscrit dans le sillage du Programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la province de Tétouan, s’assigne également pour objectifs d’encourager l’initiative privée, orienter et encadrer l’action des jeunes porteurs de projets, et de développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes de la préfecture de M’diq-Fnideq, à travers la mise en place d’un mécanisme de soutien technique et financier lors des phases pré et post création d’entreprise, et ce afin de promouvoir la création d’entreprises et garantir leur pérennisation.

Pour Moncef Kettani, président de Fondation Moubadara pour les jeunes et l’entrepreneuriat, chargée de la gestion de la plateforme, l’inauguration de cette structure constitue le couronnement d’un travail de longue haleine mené depuis début 2019, avec le lancement de plusieurs programmes et actions au niveau de la préfecture de M’diq-Fnideq, qui ont permis de financer plus de 90 projets ayant vu le jour, notant que la plateforme va accompagner cette année plus de 120 projets en pré et post-création.

“Les experts et formateurs permanents que nous avons recruté et formé ont commencé à donner des cours de formation en post-création pour les entreprises déjà lancées, qui vont durant de 12 à 24 mois, et à recevoir les porteurs de projets pour les former et les accompagner pour une durée de 3 à 6 mois en phase de pré-création, de manière à présenter leurs projets par la suite au comité provincial de développement humain (CPDH) à la préfecture de M’diq-Fnideq”, a déclaré à la MAP le responsable, notant que la Fondation est signataire d’une convention avec l’INDH, visant à intégrer un ensemble de programmes d’animation économique vis-à-vis des jeunes.

M. Kettani a, à cet égard, souligné que cette plateforme, en plus de son rôle d’accompagner les porteurs de projets et des jeunes, ambitionne de soutenir les très petites entreprises (TPE) et les petites entreprises du secteur informel pour qu’elles puissent se formaliser, vu que la préfecture de M’diq-Fnideq a été durement touchée par les conséquences de la pandémie du coronavirus, en particulier après la fermeture du point de passage de Bab Sebta.

Le responsable a, par ailleurs, fait savoir que plusieurs réunions ont été tenues cette semaine à la préfecture de M’diq-Fnideq, présidées par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, en vue de trouver des solutions immédiates pour faire sortir un ensemble de projets et d’initiatives économiques, à même de renforcer l’inclusion économique des jeunes et des femmes qui ont travaillé pendant dans années dans le transport de marchandises à Bab Sebta.

“Aujourd’hui, l’ensemble de ces initiatives pourraient bénéficier du soutien de cette structure”, a-t-il indiqué, relevant que deux autres plateformes seront prochainement ouvertes à M’diq et à Martil.

M. Kettani a précisé que les jeunes doivent être âgés de 18 à 45 ans pour pouvoir accéder à la subvention offerte, qui oscille entre 100.000 et 200.000 dirhams par projet, ajoutant “nous veillons à ce que ces jeunes soient porteurs de l’esprit entrepreneurial et fassent preuve de créativité et d’innovation, et qu’ils puissent démontrer que leurs projets vont créer de la richesse et générer de l’emploi, et sont en complémentarité avec les chaînes de valeur et priorités tracées par les pouvoirs publics au niveau local.

Pour sa part, le chef de la DAS à la préfecture de M’diq-Fnideq, Mohamed El Barkouki, a souligné qu’environ 300 projets ont été déposés auprès des différentes plateformes mises en place à la préfecture, durant la période 2019-2020, dont 90 ont bénéficié du financement et 70 sont en phase de financement.

Ces projets ont nécessité un investissement global de 10 millions de dirhams (MDH), dont 5 MDH accordés par l’INDH, et ont généré quelque 303 emplois, a-t-il poursuivi, faisant savoir que cette plateforme des initiatives économiques intégrées constitue un espace intégré visant à renforcer l’employabilité des jeunes et à aider ceux qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat, ainsi qu’à accompagner les différentes initiatives économiques menées par les différents établissements publics, acteurs économiques et les institutions financières à la préfecture.

Le responsable a rappelé que le siège de laa préfecture a abrité récemment une série de réunions, présidées par le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en présence du gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, Yassin Jari, qui ont été couronnées par la mise en place d’une batterie de mesures immédiates, visant à favoriser le décollage économique sur le territoire de la préfecture, à la lumière de la crise provoquée par la pandémie du coronavirus.

Il s’agit notamment du financement de 70 nouveaux projets déjà sélectionnés en février courant pour un budget de 3,5 MDH, et de la validation de 60 autres projets sélectionnés par la nouvelle plateforme d’ici avril prochain, qui seront financés par l’INDH (2 MDH) et le programme Intelaka (1 MDH), avec la contribution du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), tandis qu’à moyen terme, le plan établi ambitionne d’atteindre 300 business plans sur 10 mois, pour un investissement global de 15 MDH, ce qui devrait générer 900 emplois, dont 300 postes destinés aux femmes sans ressources fixes.

Evoquant le programme Intelaka, M. El Barkouki a relevé que 183 projets ont été déposés auprès du programme, dont 153 financés pour un budget de 15 MDH, ce qui a généré 309 emplois.

Parmi les projets prometteurs accompagnés par cette plateforme figure la start-up EBAC (Electronic based applications compagny), située à Martil, qui a nécessité une enveloppe budgétaire de 215.000 dirhams, dont 80.000 DH de l’INDH.

“Notre société crée des solutions à base technologique, en vue de répondre aux besoins des auto-entrepreneurs et des PME avec des application numériques en cloud qui aident à leur gestion et leur marketing digital”, ont indiqué les fondateurs de la start-up, Mohamed El Ghazi et Yacine Nait Lhadj, notant que leur société envisage de créer d’autres start-ups à même de répondre aux besoins de la région, grâce à la nature diversifiée des projets potentiels dans la préfecture de M’diq-Fnideq, en partant de l’idée à l’exécution, tout en se basant sur le côté innovant et technologique du développement web.

A travers cet objectif, ont-ils précisé, la société pourra concrétiser sa vision de numérisation des petits et moyens projets, pour aider leurs porteurs à accéder à un marché plus étendu à travers le monde numérique et partant à créer davantage d’emplois.

Au quartier Haydra à Fnideq, Hayat Lachiri, a décidé de créer un centre des services de santé de proximité, grâce au soutien de l’INDH, le but étant d’offrir des soins de santé aux habitants de son quartier natal, en vue de leur éviter les déplacements, en particulier en ce temps de pandémie.

Hayat bénéficie également de l’accompagnement permanent de la plateforme des initiatives économiques intégrées de Fnideq, qui ne ménage aucun effort pour renforcer l’employabilité des jeunes de la région et aider les porteurs de projets à concrétiser leurs rêves d’un avenir meilleur.