PLF 2020: 91 MMDH pour les secteurs de l’éducation et de la santé

mardi, 22 octobre, 2019 à 0:12

Rabat – Le projet de Loi de finances 2020 a consacré un total de 91 milliards de dirhams (MMDH) aux secteurs de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la santé, a indiqué, lundi soir à Rabat, le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Lors d’une séance plénière commune des deux Chambres du Parlement, présidée par M. Habib El Malki et M. Hakim Benchamach, le ministre a fait savoir que “le PLF 2020 a consacré un total de 91 MMDH aux secteurs de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la santé”, et ce parallèlement à la création de 20.000 postes budgétaires répartis entre le secteur de la santé à raison de 4.000 postes et le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec 16.000 postes, dont 15.000 au profit des académies régionales d’éducation et de formation.

Le ministre a, dans ce sens, souligné que le budget alloué à ces secteurs dans le cadre du PLF 2020 représente environ 30% du budget général de l’État sans compter la dette, notant que les postes budgétaires qui leur étaient attribuées représentent 46% du total des postes ouverts dans le cadre du projet, qui a atteint 43.676 postes budgétaires, y compris les postes à pourvoir dans les académies régionales d’éducation et de formation.

Le PLF 2020, a t-il dit, prévoit aussi une mesure importante concernant principalement le secteur de la santé et qui vise à faciliter l’accès des citoyens aux vaccins, et ce à travers l’exonération des vaccins de la TVA.

Par ailleurs, le ministre a noté que les arts et la culture en général ainsi que les sports sont les principaux piliers permettant de renforcer la cohésion nationale et les valeurs humaines communes pour les générations futures. Il a, à cet égard, précisé que le PLF 2020 propose deux mesures à savoir, la réduction de la TVA de 20% à 10% sur les opérations de vente de billets d’entrées aux musées, cinémas et théâtres, et l’accompagnement de la transformation des associations sportives en sociétés par le biais d’incitations fiscales.

Le gouvernement vise, à travers le PLF 2020, un taux de croissance de 3,7%, tout en maintenant l’inflation sous contrôle à moins de 2% et en assurant la stabilité des soldes budgétaires en limitant le déficit à 3,5%, a t-il fait savoir.

Et d’ajouter que les principales priorités de ce projet sont l’appui aux programmes sociaux, la réduction des disparités, l’accélération de la mise en oeuvre de la régionalisation, la promotion de l’investissement et le soutien de l’entreprise en prenant diverses mesures pour rétablir la confiance, accompagner les petites et moyennes entreprises et encourager l’auto-entrepreneuriat, et permettre aux jeunes de lancer leurs projets et de saisir toutes les opportunités d’intégration professionnelle et économique.