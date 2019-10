Le PLF-2020 prévoit d’importantes mesures en faveur de l’industrie marocaine

vendredi, 25 octobre, 2019 à 14:20

M. Mohcine Jazouli, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’étranger, prend part au 18ème Sommet du Mouvement des Non Alignés qui se tient à Bakou, les 25 et 26 octobre 2019, sous la présidence de la République d’Azerbaïdjan.