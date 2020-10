PLF 2021: Une batterie de mesures fiscales pour accompagner la relance de l’économie

lundi, 19 octobre, 2020 à 22:04

Rabat – Une batterie de mesures fiscales a été proposée dans le cadre du projet de loi de Finances 2021 (PLF2021), en vue d’accompagner la relance de l’économie marocaine et contrecarrer les répercussions de la pandémie de Covid-19.

Selon la note de présentation de ce projet, publiée lundi, les propositions de mesures fiscales à insérer dans le PLF2021 s’articulent autour de cinq axes, à savoir l’encouragement et l’accompagnement de l’investissement, l’amélioration des régimes d’imposition des petits contribuables, la lutte contre la fraude fiscale, la clarification de certaines dispositions fiscales et l’amélioration des relations entre le contribuable et l’administration fiscale.