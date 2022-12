PLF-2023: Les principaux amendements retenus à la Chambre des Conseillers

lundi, 5 décembre, 2022 à 16:37

Le Policy Center for the New South (PCNS) vient de publier son rapport annuel sur” la géopolitique de l’Afrique 2022″, un ouvrage qui dresse un bilan par grandes sous-régions, et aborde la sécurité et la défense, la politique et la gouvernance, ainsi que la société et la culture.