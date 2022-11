PLF-2023 : Mettre en place les engagements du gouvernement vis-à-vis des citoyens (Lekjaa)

jeudi, 10 novembre, 2022 à 20:08

Rabat – Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du budget, Fouzi Lekjaa a affirmé, jeudi à Rabat, que le projet de loi de finances (PLF) 2023 traduit la volonté du gouvernement à mettre en place ses engagements vis-à-vis des citoyens.

S’exprimant lors d’une séance plénière à la Chambre des représentants dédiée à l’examen et au vote du PLF N° 50.22 au titre de l’année budgétaire 2023, M. Lekjaa a souligné que ce projet de loi consacre “le respect de l’exécutif de ses engagements”, et ce à travers plusieurs mesures concrètes.

Dans ce sens, il a rappelé l’allocation de plus de 300 milliards de dirhams (MMDH) pour l’investissement public, outre un montant supplémentaire de plus de 3 MMDH pour encourager l’investissement privé dans le cadre de la mise en place de la Charte de l’investissement.

Le responsable a, en outre, précisé qu’un milliard de dirham a été consacré à l’opérationnalisation de la stratégie numérique, outre 100 MMDH pour les secteurs de l’éducation et la santé.

Pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, M. Lekjaa a indiqué que 26 MMDH ont été attribués à la Caisse de compensation, 15 MMDH pour généraliser la protection sociale et les programmes de soutien de la scolarité.

Le ministre a précisé également que 10 MMDH ont été alloués à la gestion de la rareté de l’eau, et 9 MMDH pour respecter les engagements du dialogue social, en plus de la création de plus de 48.000 postes budgétaires.

Le PLF-2023 constitue aussi un projet “ambitieux et optimiste”, a-t-il souligné, notant que plusieurs mesures seront mises en place pour soutenir la demande intérieure, et soutenir l’investissement public et privé.

M. Lekjaa a également rappelé que ce projet est “réaliste” dans la mesure où il se base sur une hypothèse de 800 dollars pour le gaz butane, selon les prévisions des institutions spécialisées, ayant pris en considération la poursuite de la hausse des prix mondiaux de cette matière.