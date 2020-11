PLF2021/Impôts: Le reclassement de l’aviculture au grand bonheur des professionnels

samedi, 21 novembre, 2020 à 12:40

Plus que jamais sollicités, les gestionnaires des ressources humaines se sont retrouvés au cœur des bouleversements générés par la crise, qui a mis à rude épreuve tout le système et l’organisation des entreprises. Suspension ou arrêt d’activité, télétravail, digitalisation, ou encore réaménagement des locaux en respectant les mesures sanitaires, les gestionnaires RH ont dû réagir en urgence et faire face à de nouveaux défis et enjeux, aussi bien lors de la phase du confinement qu’après la reprise de l’activité.