Le Port Atlantique de Dakhla jouera un “rôle très important” dans la dynamisation de la région

vendredi, 25 octobre, 2019 à 11:24

Dakhla – Le nouveau port atlantique de la ville de Dakhla et les zones logistiques et industrielles qui l’entourent joueront un “rôle très important” dans la dynamisation de la région, a déclaré jeudi la Directrice adjointe à la Direction des ports et du domaine public maritime au ministère de l’Équipement, des Transports, de la Logistique et de l’Eau, Sanae El Amrani.

Ce nouveau port permettra la création de nouveaux marchés en direction de l’Afrique et de l’Europe, a déclaré Mme El Amrani à la MAP en marge de sa participation à un atelier sur “Les futures routes logistiques: West Africa Free Zone et port Dakhla Atlantique”.