Post-Coronavirus: Un plan de soutien massif à l’offre et à la demande pour sortir de la crise

mercredi, 27 mai, 2020 à 11:09

Casablanca – La réponse de l’Etat face à la crise du coronavirus ne pourra se faire qu’à travers des politiques de relance de la demande globale et de l’offre, a estimé le professeur-chercheur et directeur de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) de Rabat, Tarik El Malki.

Dans une interview accordée à la MAP, M. El Malki a plaidé en faveur de la mise en place d’un plan de soutien massif qui prendrait en considération le caractère concomitant et inédit de la crise du Covid-19, tant sur le volet de l’offre que de la demande.

Au niveau du soutien à l’offre, en termes de mesures transverses, il faudra activer, selon lui, le levier de la commande publique tout en veillant à allouer une part substantielle de cette commande publique aux TPE et PME, fortement malmenées par cette crise.

Le second levier d’action sur l’offre est la mise en place d’instruments de financement adaptés, a-t-il poursuivi, préconisant la création d’une Banque publique d’investissement à caractère régional, qui aurait pour finalité de financer des projets dans les différentes régions en déployant de multiples modalités de financement.

Le 3ème levier que propose l’analyste au Centre marocain de conjoncture (CMC), est de fournir une aide directe sous la forme de subventions publiques aux entreprises qui s’engagent à respecter un ensemble de normes sociales et environnementales.

Du côté de la demande, a-t-il souligné, la relance prendrait la forme de mesures de soutien au pouvoir d’achat des ménages fortement impactés par la crise et qui ont perdu tout ou partie de leur revenus, incitant à pérenniser ces aides aux ménages les plus défavorisés dans le cadre des futures lois de finances et leur transformation en une mesure sociale forte et symbolique.

Le professeur universitaire n’a pas manqué de rappeler que cette crise peut être une opportunité pour l’économie dans la mesure où le Maroc est appelé à mettre en place son nouveau modèle de développement, notant que ce dernier doit donner la priorité aux politiques de protection et de solidarité sociales.

Et d’ajouter que cette crise a montré que le Maroc ne manque pas d’atouts: une forte capacité d’anticipation et de réactivité de la part de l’Etat, conjuguée à une prise de conscience de la part de la population de la sévérité de cette crise, ce qui s’est traduit par des élans de solidarité massifs, un fort degré de responsabilité et le raffermissement du sentiment d’appartenance à la Nation.