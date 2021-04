Premier anniversaire de l’AppGallery: Huawei concrétise de nouvelles avancées

vendredi, 16 avril, 2021 à 19:56

Casablanca – Le leader mondial des technologies de l’information et de la communication (TIC), Huawei concrétise de nouvelles avancées pour développer son écosystème au service des utilisateurs à l’occasion du premier anniversaire de l’AppGallery, la plate-forme officielle des applications de la marque.

Huawei maintient le cap de ses ambitions et franchi plusieurs étapes majeures dans le cadre de ses différents programmes d’innovation, indique le leader technologique dans un communiqué, relevant que parmi les résultats emblématiques de ces derniers mois, AppGallery continue de faire le plein à l’occasion de son premier anniversaire avec l’arrivée de cinquante nouvelles applications populaires.

L’accélération du développement de la boutique d’applications numéro 3 dans le monde s’accompagne aussi de la mobilisation accrue des développeurs et propriétaires d’applications qui sont de plus en plus nombreux à rejoindre l’écosystème Huawei et profiter de ses nombreux avantages, note la même source.

La marque a dans ce cadre déployé des partenariats nouveaux pour accélérer le nombre des téléchargements et renforcer des collaborations fructueuses. Avec ses partenaires CIH Bank, le360, Markoub et Hespress, Huawei sensibilise au rôle d’AppGallery. Pour fêter sa première année d’existence avec son écosystème de partenaires et d’utilisateurs, plusieurs activations ont été lancées à l’occasion sur Facebook avec des lives et des posts qui incitent les followers de la marque à répondre à des questions sur l’univers d’AppGallery.

À la clé, de nombreuses HUAWEI Watch GT 2 Pro ainsi que des Freebuds Pro à gagner pendant le mois sacré. Pour favoriser la collaboration et élargir son portefeuille d’applications, Huawei a également lancé un programme qui vise directement les start-up en leur donnant accès à de larges opportunités.

Dédiée à l’Afrique et au Moyen-Orient, l’initiative concerne actuellement 15 start-up, dont l’appli marocaine Konnash, qui sont toutes présentes sur AppGallery, note le communiqué, relevant que l’objectif est d’aider les entreprises régionales qui ont récemment lancé leurs applications mobiles sur le store à développer leur base d’utilisateurs.

“Huawei leur propose assistance pour l’intégration de la technologie, des emplacements de fonctionnalités gratuits sur AppGallery et directement sur ses appareils”, fait savoir la même source.

Autre concrétisation notable, Petal Search, l’outil de recherche d’applications d’AppGallery, dispose d’une nouvelle version encore plus performante. La montée en puissance de Petal Search va accompagner l’enrichissement du catalogue des applications qui va continuer à s’étoffer tout au long de l’année, conclut le communiqué.