Premier port de la Méditerranée en 2020, Tanger Med poursuit “sa montée en puissance” (El Pais)

dimanche, 7 mars, 2021 à 21:31

Madrid – Le port de Tanger Med, qui enregistre des résultats positifs une année après l’autre, poursuit “sa montée en puissance” devenant ainsi la première infrastructure portuaire dans la Méditerranée en 2020 en matière de transit de marchandises, souligne, dimanche, le journal espagnol “El Pais”.

L’activité conteneur du complexe portuaire Tanger Med a dépassé à fin décembre 2020 la barre des 5,7 millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds), loin des 5,4 millions du port de Valence et des 5,1 millions de celui d’Algésiras, relève le quotidien espagnol à grand tirage.

En ce qui concerne le tonnage réalisé, Tanger Med a fini l’année dernière avec plus de 80 millions de tonnes de marchandises traitées, réalisant ainsi une progression de 20% par rapport à 2019, précise la publication dans un reportage sur le développement du complexe portuaire marocain.

Ces chiffres ont permis à Tanger Med de réaliser une progression notable aux derniers classements “Lloyd’s List” et “Container Management” pour se positionner à la 35e place en 2019, fait noter le quotidien.

La force de Tanger Med réside dans ses infrastructures, détaille El Pais, précisant que le port dispose de zones franches abritant plus de 900 entreprises qui emploient jusqu’à 75.000 personnes dans des secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, le textile et la logistique.

En plus, le Maroc a inauguré l’extension de Tanger Med II pour tripler ses capacités, passant de 3 millions à 9 millions de conteneurs par an et devant le premier port méditerranéen en termes de capacité.

Pour Gerardo Landaluce, président du Port d’Algésiras, Tanger Med est un « projet d’Etat » qui a contribué au développement de toute la région du Nord du Royaume.

Cité par « El Pais », Landaluce a souligné que le développement de cette structure portuaire s’inscrit dans le cadre d’une vision stratégique mise en place par le Maroc.