Présentation à Casablanca des mécanismes et programmes de financement et de soutien à l’économie verte

jeudi, 20 juin, 2019 à 23:19

Casablanca – Des représentants d’organismes nationaux et internationaux ont présenté, jeudi à Casablanca, les différents mécanismes et programmes de financement et d’accompagnement des TPE et PME pour la réalisation des projets dans le secteur des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique au Maroc.