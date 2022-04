La présidence du groupe des gouverneurs africains assurée par le Maroc et la DG du FMI pour un «effort concerté» en vue d’une croissance durable et inclusive

dimanche, 24 avril, 2022 à 10:41

Washington – La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, en sa qualité de présidente du Groupe des gouverneurs africains (African Caucus), et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, ont appelé à des «efforts concertés» des gouvernements, de la communauté internationale et du secteur privé, en vue de permettre une reprise économique durable et inclusive dans le continent confronté aux conséquences de la guerre en Ukraine et des séquelles de la pandémie.