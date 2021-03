Le président de la CGEM tient une réunion de travail avec les opérateurs économiques de la région Marrakech-Safi

vendredi, 26 mars, 2021 à 21:04

Marrakech – Le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj a tenu, vendredi à Marrakech, une réunion de travail, avec les représentants des entreprises membres de la CGEM au niveau de Marrakech-Safi, consacrée à faire le point sur la situation économique dans la région, au regard de l’impact de la pandémie de la Covid-19.

Tenue en présence du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaïd Amzazi, cette réunion a été l’occasion de faire le point sur la situation économique au niveau de cette partie du territoire national, de s’enquérir des difficultés liées à la pandémie, et de communiquer avec les opérateurs de Marrakech-Safi pour mieux comprendre leurs attentes.

“Nous nous sommes déplacés pour écouter les opérateurs économiques dans la région Marrakech-Safi, qui a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-19”, a souligné M. Alj dans une déclaration à la MAP en marge de cette réunion.

L’objectif est de “déterminer ensemble des propositions de mesures de soutien à même de permettre la sauvegarde et la relance des secteurs fortement impactés par la crise, comme le tourisme et son écosystème, l’artisanat et l’industrie”, a ajouté M. Alj.

Et de poursuivre que cette rencontre a également offert l’opportunité de se pencher sur la question de la formation professionnelle et des moyens à même de renforcer l’adéquation formation-emploi et l’intégration des jeunes dans le marché du travail.

Cette rencontre a été marquée par l’intervention du ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Saaïd Amzazi, occasion de présenter le projet de mise en œuvre de la Loi cadre sur l’éducation et la formation.

C’est une occasion pour mettre en exergue le partenariat distingué entre le ministère et la CGEM, partant de la volonté partagée de placer l’entreprise au cœur du système de formation professionnelle, d’impliquer les professionnels dans les différentes étapes du processus de formation, de consacrer l’environnement professionnel en tant qu’espace privilégié de formation, et de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé dans ce domaine, a expliqué le ministre.

Dans ce cadre, M. Amzazi a rappelé la signature, auparavant, d’une convention entre son Département et la CGEM pour la mise en place d’un Institut de Formation au Management des TPME dans la cité ocre.

Cette rencontre, rappelle-t-on, s’inscrit dans le cadre de la tournée régionale initiée par la présidence de la CGEM pour échanger avec les entreprises dans les différentes régions du Royaume et s’enquérir des difficultés rencontrées par les entreprises dans tous les secteurs, en vue de déterminer des mesures de relance ciblées et adéquates.