Principaux points de la note du HCP sur les rapports sociaux dans le contexte du covid-19

mardi, 28 juillet, 2020 à 14:39

Casablanca – Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a publié, récemment, une note sur les rapports sociaux dans le contexte de la pandémie Covid-19 – 2ème panel de l’impact du Coronavirus sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages. En voici les principaux points:

I. État des rapports sociaux intrafamiliaux pendant le confinement:

– Plus de la moitié des marocains ont consacré, pendant le confinement, plus de temps à la communication et aux loisirs via les TIC.

– 19,3% des hommes ont contribué pour la première fois aux travaux ménagers pendant le confinement.

– Les femmes consacrent 6 fois plus de temps que les hommes aux travaux ménagers.

– L’accompagnement scolaire des enfants du ménage dure, en moyenne, 21mn par jour, 25mn par les femmes et 16mn les hommes, 23mn en milieu urbain et 18mn en milieu rural. Ce temps est 4 fois plus élevé que celui d’avant confinement.

– Les trois quarts des femmes actives occupées arrivent à concilier sans difficulté entre leurs charges professionnelles et obligations domestiques pendant le confinement.

– Un marocain sur trois souffre de différence des rythmes de la vie quotidienne avec les autres membres du ménage.

– Les femmes et les jeunes sont les plus touchés par le sentiment de promiscuité ou de manque d’intimité et les difficultés à exercer les activités quotidiennes durant le confinement.

– Un marocain sur dix souffre de tracas de voisinage pendant le confinement.

– Un marocain sur quatre a vécu des situations de conflit avec les personnes avec qui il s’est confiné L’éducation des enfants.

– La gestion du budget et le travail domestique sont les causes de conflit au sein des couples pendant le confinement.

II. Perceptions des ménages sur les cours à distance et sur le report ou l’annulation des examens:

– Recul significatif de l’intérêt porté au suivi des cours à distance après le report ou annulation des examens.

– 6 personnes scolarisées sur 10 ont réduit le temps consacré aux études durant le confinement, les garçons en particulier.

– Baisse de plus d’une heure et demie du temps alloué aux études et/ou à la formation pendant le confinement.

– 2 élèves sur 3 pensent que les cours à distance ne permettent pas de couvrir le programme pédagogique.

– 8 enfants du préscolaire sur 10 ne suivent pas les cours à distance.

– 3 chefs de ménages sur 4 sont d’accord avec le report ou l’annulation des examens.

III. Accès aux soins de santé:

– La crainte de contamination à la Covid-19 et le manque de moyens limitent l’accès aux services de santé en période de confinement.

– Parmi les 11,1% de personnes souffrant de maladies chroniques ayant nécessité un examen médical durant le confinement, 45,2% n’ont pas eu accès à ces services.

– Parmi les 10,1% de personnes souffrant de maladies passagères et ayant nécessité une consultation, 37% n’ont pas pu en bénéficier.

– Parmi les 7% de femmes ayant besoin d’un suivi de grossesse ou de consultations prénatales et postnatales, 26,2% n’ont pu bénéficier de ces services.

– Sur les 2,4% de personnes ayant besoin d’un suivi médical lié à la santé reproductive, 21% n’ont pu y accéder dont 98% sont des femmes.

– Sur les 32% d’enfants de moins de 5 ans ayant nécessité, en période de confinement, un service de vaccination, 12% n’en ont pas bénéficié.